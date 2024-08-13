В серии доступны парные комплекты общим объёмом 32 (2x16) и 48 (2x24) гигабайт.

KLEVV представила специальную серию оперативной памяти CRAS V RGB с комплектами, сертифицированными ASUS ROG, сообщает VideoCardz. В серии доступны парные комплекты общим объёмом 32 (2x16) и 48 (2x24) гигабайт, скорость работы памяти при активации профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO составит 7200 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Источник изображения: KLEVV

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Сертифицированная ASUS ROG память совместима и с материнскими платами других крупных производителей, включая GIGABYTE, ASrock и MSI, но на материнских платах ASUS ROG комплекты можно будет запустить на скорости 7400 МТ/с, заявляют в KLEVV.

Память CRAS V RGB ROG CERTIFIED DDR5 оснащается алюминиевыми радиаторами и выполнена в двухцветном чёрно-белом дизайне, в верхней части в модули встроены полосы с RGB-подсветкой. В числе прочих достоинств упоминается 10-слойная печатная плата для повышения стабильности и производительности, наличие датчика температуры.

За рубежом комплекты появятся в продаже в этом месяце.