Новый BIOS получили первые две платы.

BIOSTAR объявила о начале развёртывания BIOS с микрокодом «0x129» для материнских плат Intel 600- и 700-й серий. Новый микрокод направлен на решение проблем, вызывающих нестабильность процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения. Первыми платами BIOSTAR, которые получат новые BIOS, являются модели Z790 VALKYRIE и Z790A-SILVER, компания будет постепенно выпускать обновления для других моделей, пока не охватит все выпущенные платы 600- и 700-й серий.

Источник изображения: BIOSTAR

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Intel назвала основной причиной нестабильности настольных процессоров Core 13- и 14-го поколения ошибку в микрокоде, которая приводила к завышению напряжения. Некоторые процессоры могли деградировать по этой причине, их необходимо менять по гарантии. Компания расширила гарантию на некоторые модели, которые, судя по всему, и подвержены проблемам. Дополнительные два года гарантии получили процессоры, начиная с Core i5-13600K и KF, 14600K и KF, полный список приводился ранее.