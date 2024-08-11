Карта работает на стандартных частотах.

XFX выпустила видеокарту AMD Radeon RX 7800 XT в двухвентиляторном исполнении Speedster SWFT 210, сообщает VideoCardz, отмечая, что первая цифра в обозначении видеокарт XFX как раз таки указывает на количество вентиляторов.

Источник изображения: XFX

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В длину видеокарта занимает 283 миллиметра, а в толщину — 2,5 слота расширения. В ассортименте компании вариантов RX 7800 XT больше, чем всех вариантов видеокарт серии RX 7900, конкретно Speedster SWFT 210 — седьмая по счёту RX 7800 XT. Это может указывать на популярность RX 7800 XT среди покупателей.

Источник изображения: XFX

XFX не стала вносить изменения в спецификации графического процессора, он работает на стандартных частотах: 2124 МГц в игровом режиме с повышением до 2430 МГц в режиме ускорения (Boost). Энергопотребление тоже осталось на стандартном уровне, заявлен TDP 263 Вт, а дополнительное питание реализовано через пару 8-контактных разъёмов PCIe.

В основе RX 7800 XT лежит графический процессор Navi 32 с количеством потоковых процессоров 3840, карта оснащается 16 гигабайтами GDDR6 видеопамяти с 256-битной шиной.