Intel отрицает какие-либо изменения в графике запуска своих продуктов.

Intel опровергла изменения в планах запуска новых продуктов в ответ на запрос журналистов ресурса OC3D. Таким образом, настольные процессоры Arrow Lake должны представить в четвёртом квартале этого года, как и планировалось ранее.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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«Никаких изменений в планах запуска, сроках и готовности продуктов Intel не произошло. Мы воодушевлены анонсами новых продуктов и ожидаемым импульсом, включая важные анонсы этой осенью. Более подробной информацией о процессорах нового поколения для настольных ПК под кодовым названием Arrow Lake мы поделимся позднее в этом году», — объяснили в Intel.

Предположения о том, что настольные процессоры Intel Arrow Lake могут задержаться, появились после новостей о переносе сентябрьского мероприятия Innovation на следующий год. Компания пошла на данные меры для сокращения расходов. Вероятно, теперь для запуска новых продуктов будут подготовлены отдельные, менее масштабные мероприятия, на данный момент точные даты презентации Arrow Lake остаются неизвестными.