Процессор получит два типа эффективных ядер.

Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков объединят ядра на трёх разных архитектурах, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Phoronix, автор которого нашёл признаки этого в обновлениях Linux. В процессорах Arrow Lake производительные ядра построены на базе архитектуры Lion Cove, эффективные — на базе архитектуры Skymont. Помимо этого, в составе процессоров Arrow Lake класса H будет присутствовать «плитка» SoC, аналогичная той, что уже используется в процессорах Meteor Lake, пишет ресурс. В этой плитке находятся два ядра с низким энергопотреблением на базе архитектуры Crestmont.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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Таким образом, процессоры Intel Arrow Lake-H предложат до 16 ядер в конфигурации 6P+8E+2LPE. В отличие от Lunar Lake с интегрированной графикой Battlemage, Arrow Lake приписывают графику Alchemist: по слухам, настольные процессоры якобы получат графику на базе архитектуры Xe-LPG, а процессоры для ноутбуков улучшенный её вариант.

Источник изображения: VideoCardz

Презентацию настольных процессоров Intel Arrow Lake-S ожидают в сентябре. В VideoCardz полагают, что процессоры для ноутбуков представят на CES 2025 в начале следующего года, что соответствует графику запуска процессоров прошлых поколений.