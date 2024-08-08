MSI объявила о начале публикации BIOS-ов с обновлённым микрокодом «0x129» от Intel, который должен устранить нестабильность настольных процессоров Core 13- и 14-го поколений.
реклама
Новые BIOS будут публиковаться постепенно, в планах до конца августа выпустить обновления для всех материнских плат Intel с чипсетами 600 и 700 серии. Первыми в списке оказались следующие платы:
- MEG Z790 GODLIKE MAX
- MEG Z790 ACE MAX
- MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
- MPG Z790 CARBON WIFI
- MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
- Z790 MPOWER
MSI рекомендует владельцам материнских плат Intel 600 и 700 серии следить за обновлениями на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях, проверять страницы каждой интересующей материнской платы на наличие обновлений.
Ранее Intel подтвердила проблемы со стабильностью настольных процессоров Core 13- и 14-го поколений, а также то, что какое-то время на производстве существовала проблема с окислением, но она на стабильность не влияет. Основной причиной нестабильности была названа ошибка в микрокоде, приводящая к завышению напряжения. В некоторых случаях это могло привести к необратимым последствиям — деградации процессора. В Intel занимаются поиском методик, с помощью которых владельцы процессоров могли бы выяснить, деградировал ли их экземпляр. Деградировавшим процессорам прошивка уже не поможет, их необходимо менять по гарантии. Гарантия на определённые процессоры Core 13- и 14-го поколения была расширена на два дополнительных года.