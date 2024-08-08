Микрокод «0x129» от Intel должен устранить нестабильность процессоров.

MSI объявила о начале публикации BIOS-ов с обновлённым микрокодом «0x129» от Intel, который должен устранить нестабильность настольных процессоров Core 13- и 14-го поколений.

Источник изображения: MSI

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Новые BIOS будут публиковаться постепенно, в планах до конца августа выпустить обновления для всех материнских плат Intel с чипсетами 600 и 700 серии. Первыми в списке оказались следующие платы:

MEG Z790 GODLIKE MAX

MEG Z790 ACE MAX

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II

MPG Z790 CARBON WIFI

MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Z790 MPOWER

MSI рекомендует владельцам материнских плат Intel 600 и 700 серии следить за обновлениями на сайте компании и на официальных страницах в социальных сетях, проверять страницы каждой интересующей материнской платы на наличие обновлений.

Ранее Intel подтвердила проблемы со стабильностью настольных процессоров Core 13- и 14-го поколений, а также то, что какое-то время на производстве существовала проблема с окислением, но она на стабильность не влияет. Основной причиной нестабильности была названа ошибка в микрокоде, приводящая к завышению напряжения. В некоторых случаях это могло привести к необратимым последствиям — деградации процессора. В Intel занимаются поиском методик, с помощью которых владельцы процессоров могли бы выяснить, деградировал ли их экземпляр. Деградировавшим процессорам прошивка уже не поможет, их необходимо менять по гарантии. Гарантия на определённые процессоры Core 13- и 14-го поколения была расширена на два дополнительных года.