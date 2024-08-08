Эмулятор получил временное исправление для повышения производительности и решения проблем.

Эмулятор игровой консоли PlayStation 3 под названием RPCS3 на днях был обновлён для поддержки новых процессоров AMD Zen 5 серии Ryzen 9000, сообщает OC3D. Из-за ошибки LLVM новые процессоры AMD были определены как «универсальные», что снижало производительность эмулятора и приводило к ряду других проблем. В версию v0.0.32-16742 было внедрено временное исправление, с которым RPCS3 распознаёт процессоры Zen 5 как Zen 4. Уже благодаря этому эмулятор должен работать на системах с процессорами Ryzen 9000 гораздо лучше.

Источник изображения: Andreas Haslinger, Unsplash

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Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 9000 отлично проявят себя в эмуляторах консольных игр на ПК. RPCS3, как и некоторые другие эмуляторы, эффективно использует инструкции AVX-512, а одним из ключевых улучшений Zen 5 как раз таки является повышение производительности AVX-512.

Недавно RPCS3 исполнилось 13 лет, на момент написания эмулятор позволяет пройти 69,17% игр из библиотеки PlayStation 3, ещё 28,42% игр запускаются, но не могут быть пройдены полностью и/или имеют серьёзные проблемы с производительностью.

Сегодня за рубежом начинаются продажи процессоров AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, в США рекомендованные цены этих моделей 279 и 359 долларов соответственно. Старшие процессоры серии появятся в продаже 15 августа, их рекомендованные цены также были озвучены накануне.