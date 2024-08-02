Срок гарантии увеличат на два года.

Коробочные настольные процессоры Intel Core 13- и 14-го поколений получат два года дополнительной гарантии от Intel, сообщает ресурс Tom’s Hardware, журналисты которого получили официальное подтверждение этого от Intel. Гарантийный срок OEM процессоров тоже должны увеличить, но в данном случае по всем вопросам покупатели должны будут обращаться к компании-сборщику готовой системы. Стоит подчеркнуть, что речь идёт о тех странах, где продукция Intel продаётся официально. Intel приостановила все поставки клиентам в Россию и Белоруссию, о чём сообщает сайт Intel при посещении его с российского IP адреса (на момент написания).

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Гарантия на настольные процессоры Intel Core 13- и 14-го поколений продлевается на фоне начала расследования проблем со сбоями этих процессоров в рамках потенциального коллективного иска, пишет Tom’s Hardware. Процессоры указанных поколений с базовой мощностью 65 ватт и выше могут быть нестабильны при выполнении различных задач. Основной причиной в Intel назвали ошибку в микрокоде, которая приводит к завышению напряжения. В свою очередь, из-за завышенного напряжения процессоры могут деградировать.

Исправленный микрокод планируют выпустить в середине августа, после чего производители материнских плат должны выпустить обновления BIOS для своих материнских плат Intel LGA 1700. Деградировавшим процессорам это обновление уже не поможет, их нужно менять по гарантии. В Intel ищут способы, с помощью которых владельцы процессоров Core 13- и 14-го поколений могли бы проверить их на деградацию. Ожидается, что Intel расскажет об этом официально в ближайшее время, как и о расширенной гарантии.

Intel также подтвердила проблемы с окислением VIA соединений, уточнив, что окисление не является основной причиной текущих проблем с нестабильностью процессоров. Компания заявляет, что впервые проблема была обнаружена в 2022 году, необходимые меры для её устранения были предприняты в начале 2023 года, контроль был усилен. К началу 2024 года все затронутые чипы были изъяты из цепочки поставок, тем не менее, в начале 2024 года они ещё могли находиться в магазинах.