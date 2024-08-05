Возможно, видеокарты заменят Radeon RX 6500 XT и RX 6400.

AMD может выпустить в серии Radeon RX 7000 пару новых бюджетных видеокарт: RX 7400 и RX 7300, — сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @KOMACHI_ENSAKA в социальной сети X (заблокирована в РФ). Каких-либо надёжных подтверждений подготовки перечисленных моделей нет, упоминается лишь то, что видеокарты будут основаны на графическом процессоре Navi 33, а PCI идентификатор старшей видеокарты — 0x7499.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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На момент написания самыми доступными видеокартами в серии AMD Radeon RX 7000 являются модели RX 7600 и RX 7600 XT. В их основе тоже лежит графический процессор Navi 33, причём обе модели используют полную его конфигурацию с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 2048 единиц. Отличаются рабочие частоты и объём видеопамяти: 8 и 16 гигабайт соответственно. Предполагается, что AMD Radeon RX 7400 и RX 7300 получат урезанные версии графического процессора Navi 33, сколько вычислительных блоков оставят им инженеры AMD — неизвестно.

Для сравнения, AMD Radeon RX 6500 XT прошлого поколения предлагает 1024 CU, RX 6400 — 768 CU. Изначально обе оснащались 4 гигабайтами видеопамяти GDDR6 с шиной шириной 64 бита, но существуют версии RX 6500 XT на 8 ГБ.