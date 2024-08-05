В таком случае общая пропускная способность памяти снизится на 5%.

О подготовке компанией NVIDIA версии видеокарты GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 сообщил инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), передаёт ресурс Wccftech. Согласно опубликованному сообщению, видеокарту могут оснастить чипами GDDR6 со скоростью 20 гигабит в секунду, появится новая версия печатной платы с каталожным номером PG141 347, остальные характеристики видеокарты не изменятся.

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

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На прошлой неделе в Сети появились первые слухи о потенциальном дефиците GDDR6X видеопамяти в августе и его влиянии на игровые видеокарты NVIDIA среднего и высокого класса. Предполагается, что появление GDDR6 версии GeForce RTX 4070 позволит компании направить больше оставшихся GDDR6X чипов на производство флагманских моделей, тем не менее, инсайдеры не исключают, что этих мер может быть недостаточно и объёмы производства флагманских моделей всё равно снизятся.

Оригинальная версия NVIDIA GeForce RTX 4070 оснащается 12 гигабайтами GDDR6X видеопамяти с общей 192-битной шиной, чипами памяти, работающими на скорости 21 гигабит в секунду, а также графическим процессором AD104-250, в котором включены 5888 ядер CUDA. Новая GDDR6 версия видеокарты с чипами 20 гигабит в секунду потеряет около 5% общей пропускной способности.

По мнению специалистов Wccftech, пропускная способность памяти имеет решающее значение для RTX 4070, поэтому описываемые изменения могут повлиять на игровую производительность в худшую сторону. С другой стороны, графические процессоры Ada Lovelace имеют увеличенный объём кэш-памяти 2-го уровня, в случае с RTX 4070 его объём составляет 48 мегабайт. Увеличенный кэш может немного нивелировать потери в пропускной способности. Также в Wccftech ожидают, что GDDR6 версия будет дешевле оригинальной.

На данный момент неизвестно, когда NVIDIA выпустит версию GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 и выпустит ли вообще — официально это не подтверждено.