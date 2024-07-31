Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Benchlife: в случае дефицита GDDR6X компания NVIDIA могла бы выпустить RTX 4070 с памятью GDDR6
Сохранив тем самым больше чипов памяти для производства старших видеокарт.

В продолжение слухов о влиянии потенциального дефицита GDDR6X видеопамяти на доступность игровых видеокарт NVIDIA в следующем месяце авторы ресурса Benchlife предположили, что компания могла бы выпустить новую версию видеокарты GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6.

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

реклама

Используемый в оригинальной RTX 4070 графический процессор AD104 версии 250 с поддержкой GDDR6X также существует в версии 150 с поддержкой GDDR6 для RTX 4060 Ti. Авторы ресурса намекают, что компания сможет быстро подготовить новый вариант RTX 4070 при необходимости: понадобится создать ещё одну версию графического процессора с нужным количеством функциональных блоков и поддержкой GDDR6, а в качестве печатной платы использовать уже готовый вариант от RTX 4060 Ti.

Слухи о потенциальном дефиците GDDR6X днями ранее появились на китайском форуме Board Channels, участники которого, как считается, приближены к каналам поставок, больше всего от дефицита может пострадать RTX 4070. Какими-либо другими источниками информация пока не подтверждалась, а публикация Benchlife «…всего лишь предположения, основанные на личном опыте…», о чём говорится в самом её начале.

#nvidia #видеокарты
Источник: benchlife.info
+
Написать комментарий (0)
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
13
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
6
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
52
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
2
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
4
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
+
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Путин нацеливает на децентрализацию: крупные корпорации покинут Москву
3
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
5
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
22
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
41
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
7
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
5

Сейчас обсуждают

Руслан Букури
14:45
Публикация курам на смех. Мы что, в 80-90х, когда медиасистемы были чем-то новым? В каком месте это комфорт?) ни слова про действительно важные элементы у внедорожника. Зато 10 раз напишем в 1 статье ...
В Россию привезли новые внедорожники Suzuki Jimny, цены на них снизились
Можем повторить
14:40
"ощутимого дефицита топлива в России по факту нет" Если нет, то зачем запрет на экспорт вводят?
Запрет на экспорт бензина в России введён с сентября по октябрь
Шаманов Рустам
14:36
Интересно, на поклонной есть для них место
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
swr5
14:35
Бог давно оставил евреев и предал их сатане.
В Тегеране убит лидер движения ХАМАС
Александр
14:31
Чё? Не гуглица, когда не знаешь, что искать? Ростовчанин херов. Притопило слегка Ростов то после жары, в прошлый понедельник кажется, с этого года дороги начали делать, а вот до ливнёвок дело то не до...
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
nonses84
14:31
Ох уж эти мифические-тротлящие процессоры Самсунга🤦
Samsung официально подтвердила работу над Exynos 2500
nonses84
14:29
Я хз , но карты у АМД по лучше будут в чистой производительности чем у зелёных!
AMD получила рекордную прибыль за 2 квартал 2024, но потеряла 59% выручки в сегменте видеокарт
Vlad_001
14:29
Между строк, белым, как и положено )
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Vlad_001
14:27
ИксПёрд, сначала научись ездить на механике, да так чтобы она тебя не отвлекала от дороги, потом будешь писать про остальное, что увидишь из окошка ))
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
seebox
14:27
Китайцы конечно стараются, выглядят некоторые прилично,но все же видно не покидает какое то чувство мимолётности однодневности, нет запчастей, если есть то дорого, проблемы с антикором, проблемы после...
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем