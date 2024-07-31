Сохранив тем самым больше чипов памяти для производства старших видеокарт.

В продолжение слухов о влиянии потенциального дефицита GDDR6X видеопамяти на доступность игровых видеокарт NVIDIA в следующем месяце авторы ресурса Benchlife предположили, что компания могла бы выпустить новую версию видеокарты GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6.

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

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Используемый в оригинальной RTX 4070 графический процессор AD104 версии 250 с поддержкой GDDR6X также существует в версии 150 с поддержкой GDDR6 для RTX 4060 Ti. Авторы ресурса намекают, что компания сможет быстро подготовить новый вариант RTX 4070 при необходимости: понадобится создать ещё одну версию графического процессора с нужным количеством функциональных блоков и поддержкой GDDR6, а в качестве печатной платы использовать уже готовый вариант от RTX 4060 Ti.

Слухи о потенциальном дефиците GDDR6X днями ранее появились на китайском форуме Board Channels, участники которого, как считается, приближены к каналам поставок, больше всего от дефицита может пострадать RTX 4070. Какими-либо другими источниками информация пока не подтверждалась, а публикация Benchlife «…всего лишь предположения, основанные на личном опыте…», о чём говорится в самом её начале.