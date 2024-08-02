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Moleculo
AMD Ryzen 9 9950X занял 5-ю позицию в рейтинге ЦП 3DMark Time Spy Extreme на платформе HWBot
Охлаждали процессор кастомной жидкостной системой.

AMD Ryzen 9 9950X занимает пятую позицию (на момент написания) в рейтинге процессоров 3DMark Time Spy Extreme на платформе HWBot, сообщает Guru3D. Процессор набрал 29102 балла, расположившись в одном ряду с Ryzen Threadripper Pro 5995WX и Intel Xeon W9-3495X, обладающими куда большим количеством ядер. AMD Ryzen 9 9950X становится самым быстрым 16-ядерным процессором в этом рейтинге. Для охлаждения использовалась кастомная жидкостная система.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Помимо 3DMark Time Spy Extreme было проведено ещё четыре теста: 3DMark CPU Profile (как многоядерный, так и одноядерный), Cinebench 2003 и HWBot x265 при разрешении 1080p.

AMD Ryzen 9 9950X занял 10-е место в рейтинге HWBot 3DMark CPU Profile (однопоток) с результатом 1393 балла. Этот результат ставит его в рядом с разблокированными процессорами Intel Alder и Raptor Lake, работающими на частоте более 6 ГГц. В многоядерном рейтинге того же теста Ryzen 9 9950X занял 23-е место, но сохранил статус самого быстрого 16-ядерного процессора.

Источник изображения: HWBot.org

В Cinebench 2003 процессор AMD Ryzen 9 9950X занял 107-е место в общем зачёте и 20-е место среди 16-ядерных процессоров. В тесте HWBot x265 он занял 32-е место, снова став самым быстрым 16-ядерным процессором в этой категории.

Официальные продажи AMD Ryzen 9 9950X и 9900X за рубежом стартуют 15 августа, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X — 8 августа.

#amd #процессоры #amd ryzen 9000
Источник: guru3d.com
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