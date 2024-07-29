Таковы прогнозы на китайских форумах.

В августе поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 могут сократиться в Китае из-за потенциальной нехватки чипов памяти GDDR6X, сообщает VideoCardz со ссылкой на местный форум Board Channels. В зависимости от степени дефицита чипов памяти, возможно сокращение выпуска и других видеокарт более высокого класса.

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

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Ситуация на китайском рынке компьютерных комплектующих не всегда отражает ситуацию в других регионах, тем не менее, не исключено, что NVIDIA просто смещает приоритеты, отдавая предпочтение другим моделям видеокарт на производстве — нехватка GDDR6X лишь одна из потенциальных причин возможного сокращения поставок. Специалисты также называют и другие версии, например, некоторые компании переносят производственные линии из Китая, чтобы обойти ограничения США на производство высокопроизводительных видеокарт, таких как RTX 4090 и будущие флагманские модели, пишет VideoCardz.

Источники Board Channels отмечают, что в текущем поколении NVIDIA жёстко контролирует поставки, используя стратегию дефицита. Это не позволит допустить перенасыщения рынка, благодаря чему компания и её партнёры смогут быстро избавиться от старых видеокарт перед запуском новой серии.

Что касается новинок, никаких конкретных подробностей о серии GeForce RTX 50 пока не поступает. В Сети ходят разные слухи, но до сих пор нет уверенности, появятся ли новые видеокарты в этом году. Может, компания успеет выпустить в этом году модели RTX 5090 и 5080, а может и нет, тогда их презентацию стоит ожидать на выставке CES 2025 в начале следующего года. Также инсайдеры сообщают, что в новой серии NVIDIA разрабатывает видеокарту класса TITAN, но это не означает, что её выпустят — это будет ситуативное решение.