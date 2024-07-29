Оба оснащены трёхвентиляторными системами охлаждения.

Sapphire представила на выставке ChinaJoy 2024 три тематические модификации видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT в исполнении PURE. Об одной из них уже известно, это модификация, представленная к релизу градостроительного симулятора Frostpunk 2 от 11 bit studios, дизайны двух других, о которых ранее не упоминалось, посвящены играм Once Human и Delta Force: Hawk Ops, сообщает VideoCardz.

Один из вариантов видеокарты с оформлением по игре Delta Force: Hawk Ops.

Источник изображения: VideoCardz, Sapphire bilibili

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Once Human — это многопользовательский симулятор выживания в открытом мире постапокалиптического будущего от разработчиков Starry Studio, говорится на странице игры в Steam, релиз которой состоялся 9 июля. Once Human распространяется по условно-бесплатной модели, отзывы на момент написания в основном положительные. В свою очередь, Delta Force: Hawk Ops является тактическим шутером от первого лица. Delta Force: Hawk Ops разработана Team Jade, издаётся TiMi Studio Group, в российском регионе Steam на момент написания недоступна.

Вариант видеокарты с оформлением по игре Once Human.

Источник изображения: VideoCardz, Sapphire bilibili

Исполнение видеокарты по игре Delta Force: Hawk Ops выполнено преимущественно в чёрном цвете, есть красные акценты, а на задней панели присутствует рисунок с одним из персонажей. Аналогичный подход использован в дизайне варианта Once Human, который в целом получился более красочным. Больше фотографий и видео можно найти, например, в профиле компании Sapphire на китайской платформе bilibili.

Технически видеокарты должны быть идентичны, хотя специалисты допускают некоторые различия в частотных характеристиках и мощности — информации об этом нет. Будут ли эти видеокарты доступны за пределами Китая, тоже не уточняется.