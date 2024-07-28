Но заметно повысится частота E-ядер.

Появились слухи о тактовых частотах разблокированных настольных процессоров Intel Core Ultra 200, которые, вероятно, появятся этой осенью вместе с новыми материнскими платами LGA 1851. Так, процессорам Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K приписывают одну и ту же максимальную частоту эффективных E-ядер — 4,6 ГГц. Это существенное повышение относительно процессоров Intel Core 14-го поколения. В зависимости от модели частота выросла в диапазоне 200...600 МГц — чем младше модель, тем больше прирост.

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Если верить прогнозам, пиковые частоты производительных P-ядер будут меньше, чем в серии Intel Core 14-го поколения. Частота P-ядер во флагманском Intel Core Ultra 9 285K будет повышаться до 5,7 ГГц при нагрузке на несколько ядер, при нагрузке на все P-ядра их максимальная частота должна находиться на уровне 5,4 ГГц. Как известно, в текущем поколении для Core i9-14900K заявлена пиковая частота 6,0 ГГц, а 14900KS — 6,2 ГГц.

Intel Core Ultra 7 265K будет повышать частоту нескольких P-ядер до 5,5 ГГц, а при нагрузке на все ядра — до 5,2 ГГц. Для Core Ultra 5 245K эти частоты равны 5,2 и 5,0 ГГц соответственно.

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Ядра процессоров Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake основаны на новых архитектурах: Lion Cove для P-ядер и Skymont для E-ядер. Ранее СМИ рассматривали подробности, опубликованные Intel об этих архитектурах применительно к мобильным процессорам Core Ultra 200V семейства Lunar Lake: для P-ядер обещают двузначный прирост IPC, а что касается E-ядер, в зависимости от сценария возможно многократное преимущество кластера E-ядер Skymont над кластером Crestmont, в среднем E-ядра Skymont по IPC могут быть даже быстрее P-ядер Raptor Cove.