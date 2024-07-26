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Moleculo
ASRock представила Radeon RX 7900 XTX и XT в серии Passive с пассивным охлаждением
Похоже, это аналог моделей Creator без центробежного вентилятора.

Компания ASRock представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT в серии Passive — с пассивным охлаждением. Складывается впечатление, что новинки — это «модификация» недавно представленной серии Creator, с которой сняли внешний кожух и центробежный вентилятор.

Источник изображения: ASRock

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Как и в серии Creator, видеокарты Passive оснащаются радиатором с испарительной камерой и алюминиевыми рёбрами, металлической задней панелью и разъёмом питания 12V-2x6, который выведен на торец, чтобы было удобнее подключать дополнительное питание в сформированных из данных видеокарт вычислительных кластерах — для этого они и предназначены в первую очередь.

Источник изображения: ASRock

Не уточняется, насколько успешно подобная система охлаждения без вентилятора будет справляться с видеокартой под полной нагрузкой. Скорее всего, расчёт сделан на то, что в стоечных серверах и рабочих станциях, где эти карты будут трудиться, реализована хорошая сквозная вентиляция корпуса.

#asrock #amd radeon rx 7000
Источник: asrock.com
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