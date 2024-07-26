Накопители оснащаются DRAM буфером.

Team Group представила скоростные твердотельные накопители T-Force GC PRO с поддержкой PCIe Gen 5 и DRAM-буфером. В продаже появится две модели объёмом 2 и 4 ТБ, производитель указывает для них одинаковые скоростные показатели на последовательных операциях: до 12 гигабайт в секунду на чтении и до 11 гигабайт в секунду на записи. Ресурс записи: 1200 и 2400 TBW, -— для менее и более ёмкой моделей соответственно.

Источник изображения: Team Group

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Накопители поставляются с тонким графеновым теплораспределителем, который не помешает установке дополнительного радиатора, если возникнет такая необходимость.

Как отмечают в TechPowerUp, новые T-Force GC PRO не следует путать с T-Force GE PRO, которые Team Group выпустила в январе 2024 года. Новинки используют тот же контроллер InnoGrit IG5666, но уступают по скоростным показателям — пиковые скорости T-Force GE PRO на последовательных операциях достигают 14 гигабайт в секунду.