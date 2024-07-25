Вместо них отправят другие, а первые партии пройдут дополнительную проверку качества.

AMD переносит начало продаж настольных процессоров Ryzen 9000 и отзывает все поставленные процессоры, сообщает Tom’s Hardware. Причина: потенциальные проблемы с качеством продукции.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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«Мы ценим ажиотаж вокруг процессоров Ryzen 9000. В ходе финальной проверки мы обнаружили, что первые серийные экземпляры, которые были отправлены партнёрам, не полностью соответствуют нашим стандартам качества. В целях сохранения высочайшего качества продукции для всех покупателей Ryzen мы совместно с нашими партнёрами по реализации продукции заменяем первоначально выпущенные процессоры на новые…»

Журналистам ресурса удалось выяснить дополнительные подробности: компания заменит отозванные чипы, в свою очередь, последние пройдут повторную проверку и, если проблемы не будут выявлены, затем снова отправятся клиентам. Подробностей мало и из опубликованной информации не очень понятно, с чем связана проблема, возможно, причина именно в процессе тестирования процессоров, из-за чего в продажу могут попасть экземпляры ненадлежащего качества. Количество процессоров, потенциально не соответствующих установленным стандартам качества, оценивается как небольшое.

Так или иначе, за рубежом начало продаж моделей AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X теперь запланировано на 8 августа, а моделей Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — на 15 августа. Мобильные процессоры Ryzen AI 300 и продукты на их основе появятся к концу июля, как и планировалось ранее.