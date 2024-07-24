Сроки завершения разработки стандарта пока не называются.

Объявление JEDEC ранее на этой неделе даёт первое существенное представление о том, чего ожидать от оперативной памяти CAMM LPDDR6. Некоторые нововведения LPDDR6 потребуют внедрения серьёзных изменений в стандарт CAMM для его адаптации к новому типу памяти, сообщает AnandTech.

Помимо более высоких рабочих скоростей LPDDR6, в JEDEC нацелены на скорость передачи данных 14,4 ГТ/с и выше, новая память будет отличаться совершенно новым массивом разъёмов, чтобы обеспечить более широкую шину — ширина канала отдельной микросхемы памяти увеличивается (PDF) с 16 до 24 бит, а общая шина LPCAMM со 128 до 192 бит. Текущая конструкция LPCAMM должна быть переконфигурирована, чтобы соответствовать изменениям LPDDR6, в частности, ожидается увеличение количества рядок контактов, объясняют специалисты.

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Источник изображения: JEDEC

Также в JEDEC работают над стандартом Multiplexed Rank DIMM DDR5 памяти для серверов. Модули MRDIMM продолжают использовать компоненты DDR5, основным изменением является введение мультиплексирования, которое объединяет несколько сигналов данных в одном канале. Стандарт MRDIMM направлен на удвоение пиковой пропускной способности до 12,8 Гбит/с, увеличение скорости вывода и поддержку более двух рангов.

JEDEC не сообщает, когда ожидается завершение разработки какого-либо из перечисленных стандартов, однако модули MRDIMM уже производятся и поставляются для серверных систем Intel.