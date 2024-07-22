Только вот неизвестно, когда новые видеокарты появятся.

Ходят слухи, что будущая графическая архитектура AMD RDNA 4 будет гораздо лучше справляться с трассировкой лучей. Накануне блогер и инсайдер, известный в X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @Kepler_L2, перечислил, какие архитектурные улучшения могут на это повлиять. Как сообщает VideoCardz, в числе этих улучшений механизмы Double Ray Tracing Intersect и RT instance node transform. Точно неизвестно, что скрывается за ними, потенциально они могут увеличить количество лучей, которые могут обрабатываться GPU параллельно, а также повысить эффективность обработки геометрии.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Помимо этого, перечисляются и другие улучшения, которые могут привести к снижению вычислительной нагрузки при расчёте пересечений лучей и треугольников (Ray Tracing Tri Pair optimization), снизить нагрузку на видеопамять (64B RT node), ускорить операции, связанные с иерархией ограничивающих объёмов (BVH) и геометрией сцены, повысить точность и т.д.

Ничего из перечисленного официально AMD не подтверждено, на прошедших крупных мероприятиях компания не поделилась какой-либо информацией о будущей графике, неизвестно, когда она будет представлена и появится на рынке. Если верить инсайдерам, презентацию стоит ожидать только в следующем году, причём производительность без трассировки якобы останется на прежнем уровне.