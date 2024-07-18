Условия тестирования, включая настройки питания с пиковой мощностью, не называются.

В Сети появился скриншот результатов, предположительно, AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Cinebench R23: процессор набрал 2010 баллов в одноядерном и 23302 балла в многоядерном тесте, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro (HXL) в социальной сети X (заблокирована в РФ). Условия тестирования, включая настройки питания с пиковой мощностью, не называются. AMD Ryzen AI 9 HX 370 имеет 12 ядер: четыре ядра Zen 5 и восемь ядер Zen 5c.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

реклама

Подсчёты VideoCardz, основанные на оценках в базе данных ресурса Notebookcheck, показывают, что новинка опережает предшественников того же класса из серий Phoenix и Hawk Point на 12% в одноядерном тесте и на 32% в многоядерном. Также полученные результаты выше тех, что показывает Intel Core Ultra 9 185H при настройке TDP 54 Вт, на 16% и 36% соответственно.

Источник изображения: @9550pro (HXL) в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Мобильные процессоры настольного класса с базовым TDP 55 Вт, Intel Core i9-14900HX и AMD Ryzen 9 7945HX3D, в многоядерных тестах обогнать не удалось. Согласно собственным тестам AMD, серия Ryzen AI 300 будет до 20% быстрее в одноядерном и до 40% в многоядерном тестировании Cinebench 2024, по сравнению с Intel Core Ultra 9 185H.

Источник изображения: VideoCardz

Ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 за рубежом поступят в продажу к концу этого месяца.