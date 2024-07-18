AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090 в списке нет.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили заявку Acer, где компания регистрирует длинный список своих видеокарт. Большинство перечисленных в заявке моделей известны, поскольку уже были выпущены ранее, однако есть несколько интересных моментов. Во-первых, в списке нет моделей AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090, прототипы которых Acer показывала некоторое время назад. Похоже, эти карты так и не будут выпущены, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Во-вторых, Acer регистрирует модели AMD Radeon RX 7900, 7800 и 7700 без XT. На данный момент нет никаких признаков того, что AMD может представить данные видеокарты, поэтому компания Acer может регистрировать их просто на всякий случай, если они когда-нибудь появятся. Тем не менее, в VideoCardz отмечают, что в серии AMD Radeon RX 7000 в два раза меньше видеокарт, чем в серии RX 6000, поэтому не стоит исключать потенциального расширения в будущем. Это может произойти даже после выпуска новой серии, примером в данном случае могут выступать видеокарты RX 6750 GRE, которые AMD представила уже после запуска 7000 серии.