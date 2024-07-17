По слухам, это будут модификации существующих Ryzen 7000 на более старом техпроцессе.

AMD может выпустить для платформы AM5 бюджетные процессоры Athlon или Ryzen 3 сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Bits and Chips. Авторы последнего утверждают, что компания не будет разрабатывать какие-либо новые чипы, а просто переведёт существующие на более зрелый 7-нанометровый техпроцесс TSMC и выпустит с рекомендованной ценой менее 100 долларов США.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Возможно ли вообще перевести на 7-нм техпроцесс процессоры AMD Ryzen 7000, разработанные для производства по нормам 5-нм, специалисты не уточняют. Звучит неправдоподобно. Тем не менее, в мобильном сегменте у AMD есть бюджетные 4-ядерные 8-поточные процессоры: Ryzen 7020U (Mendocino) с ядрами Zen 2 и 7040U с ядрами Zen 4, при необходимости их наверняка можно было бы адаптировать для настольных систем, также как Ryzen 8000G (Hawk Point).

В настоящее время самыми доступными процессорами в серии Ryzen 7000 являются 6-ядерные 12-поточные модели Ryzen 5 7500F и 7600. Моделей Ryzen 3 или Athlon в серии не представлено, вероятно, в этом нет особого смысла поскольку AMD продолжает считать платформу AM4 актуальной и продолжает расширять ассортимент доступных для неё процессоров новыми моделями: недавно были представлены две модели Ryzen 5000XT. Intel может использовать в будущем аналогичную тактику: по слухам, для платформы LGA 1700 запланированы процессоры Bartlett Lake-S, включая многоядерные модели только с производительными P-ядрами.