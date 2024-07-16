Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
NVIDIA выпустила Game Ready драйвер 560.70 с поддержкой Dungeonborne, Flintlock и Stormgate
Добавлена поддержка 14 дисплеев G-SYNC Compatible.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready версии 560.70 с поддержкой игр Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn и Stormgate.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

реклама

Stormgate — это бесплатная стратегия в реальном времени от Frost Giant Studios. Игрокам будет доступен соревновательный режим 1 на 1 и кооперативный для 3 игроков против ИИ. Игра разработана на движке Unreal Engine 5 и будет поддерживать DLSS 3 с Reflex на релизе, который запланирован на 30 июля для тех, кто оформил предзаказ или ранее поддерживал проект в рамках краудфандинга, для всех остальных игра станет доступна 13 августа.

PvPvE-игра от первого лица Dungeonborne и соулс-лайк Flintlock: The Siege of Dawn станут доступны игрокам 18 июля. Игры тоже поддерживают DLSS 3 с Reflex: в Dungeonborne масштабирование с генерацией кадров в среднем повышает производительность видеокарт GeForce RTX 40 в 3,3 раза при максимальных настройках в 4K. А при создании анимации в Flintlock использовалась технология NVIDIA Audio2Face для синхронизации лица и губ со звуком.

В драйвер добавлена поддержка 14 дисплеев G-SYNC Compatible; решена проблема, из-за которой настройки качества и битрейта 10-битного кодирования NVENC игнорировались; исправлены проблемы с 10-битными кодеками HVEC и AV1 в OBS; устранены артефакты рендеринга при перекрытии геометрии в Unity; устранены артефакты в Adobe Premiere. Подробнее в официальной документации к релизу.

#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA представит RTX 5090 D с 448-битной памятью GDDR7 в 2025 году
Аналитики: в ближайшие 10 лет капитализация NVIDIA может увеличиться до 50 триллионов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
8
"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
3
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
2
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
5
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
+
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
4
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Find My Device достигло 500 миллионов загрузок в Google Play
+
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Все модели GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5050, потребуют БП с 16-контактным разъемом 12VHPWR
+
Создан новый сплав для преобразования тепловой энергии процессоров обратно в электрическую
+
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
1

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
19
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Мое мнение о Poco Pad
5
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
11
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
11
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+

Сейчас обсуждают

Mixail80
19:27
"Разохработана" - это как?
Разохработана камера PrivacyLens, которая не позволяет домашним устройствам следить за вами
Павел Рыжов
19:26
Статья по типу:"какое старое дерьмо меньше воняет"
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Dimkovski
19:26
Ну я имелл ввиду, что "4К и умелые руки" сказано ни к чему
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
bo74
19:24
Честно говоря, не понимаю негатива, играю с огромным удовольствием. Да за то, что правильно нарисованный бехтерец одетый на ГГ я готов простить игре все. Игра в принципе-это историческая кинокартина...
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
Артём Николаев
19:24
Ждём F16 в Контактах
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
AggroShkolyar
19:23
Чет температурки не айс при таком скромном потреблении.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
DIDEI
19:18
Курву перетяни в афтобёрнере, это холодная карточка в настроенном варианте. А продавать нужно не видеокарту, а компьютер целиком. Иногда даже с монитором.
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Артём Николаев
19:18
И ты говно! Люблю тебя)
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
IceFireW
19:12
Нужен Змей Плискин и никому будут не нужны пд.
Разработчиков «Антивируса Касперского» заставили полностью свернуть бизнес в США
:-) ПеРеЦ
19:07
Вообще не понимаю во что вы там играете.. Ни одна свежая игра не вызвала желания обновлять RX 580..
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем