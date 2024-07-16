Добавлена поддержка 14 дисплеев G-SYNC Compatible.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready версии 560.70 с поддержкой игр Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn и Stormgate.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

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Stormgate — это бесплатная стратегия в реальном времени от Frost Giant Studios. Игрокам будет доступен соревновательный режим 1 на 1 и кооперативный для 3 игроков против ИИ. Игра разработана на движке Unreal Engine 5 и будет поддерживать DLSS 3 с Reflex на релизе, который запланирован на 30 июля для тех, кто оформил предзаказ или ранее поддерживал проект в рамках краудфандинга, для всех остальных игра станет доступна 13 августа.

PvPvE-игра от первого лица Dungeonborne и соулс-лайк Flintlock: The Siege of Dawn станут доступны игрокам 18 июля. Игры тоже поддерживают DLSS 3 с Reflex: в Dungeonborne масштабирование с генерацией кадров в среднем повышает производительность видеокарт GeForce RTX 40 в 3,3 раза при максимальных настройках в 4K. А при создании анимации в Flintlock использовалась технология NVIDIA Audio2Face для синхронизации лица и губ со звуком.

В драйвер добавлена поддержка 14 дисплеев G-SYNC Compatible; решена проблема, из-за которой настройки качества и битрейта 10-битного кодирования NVENC игнорировались; исправлены проблемы с 10-битными кодеками HVEC и AV1 в OBS; устранены артефакты рендеринга при перекрытии геометрии в Unity; устранены артефакты в Adobe Premiere. Подробнее в официальной документации к релизу.