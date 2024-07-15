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Moleculo
AMD Radeon 890M конкурирует с RTX 3050 и 2050 в Vulkan и OpenCL тестах Geekbench
Это самая производительная интегрированная графика AMD в новом поколении ноутбуков.

В базе данных Geekbench 6 появились результаты тестов Vulkan и OpenCL интегрированной графики AMD Radeon 890M процессора Ryzen AI 9 HX 370 в ноутбуке ASUS ProArt P16 с 32 ГБ памяти LPDDR5-7467. Оценки 46298 и 42932 соответственно позволяют рассматриваемой интегрированной графике конкурировать с дискретными мобильными видеокартами начального класса.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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По подсчётам Wccftech, в Vulkan тесте Radeon 890M была чуть быстрее 60-ваттной мобильной NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти, а в OpenCL тесте уступила ей 5…6%, продемонстрировав небольшое преимущество над 50-ваттной RTX 2050.

Источник изображения: Wccftech

AMD Radeon 890M одно из самых производительных интегрированных графических решений в новом поколении ноутбуков: 16 вычислительных блоков RDNA 3.5 с частотой до 2900 МГц. На сегодняшний лень этот iGPU присутствует только в 12-ядерном процессоре Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point). В семействе Strix Point анонсировано пока только два потребительских процессора, вторым является 10-ядерный Ryzen AI 9 365 с интегрированной графикой Radeon 880M, которая предлагает 12 вычислительных блоков.

В Wccftech считают, что рынок дискретной графики начального уровня теряет привлекательность при наличии столь производительных iGPU. Вряд ли это так. Ноутбуки на базе AMD Strix Point могут быть гораздо дороже моделей с менее современными и продвинутыми процессорами, которые как раз-таки и комплектуют дискретной графикой уровня NVIDIA GeForce RTX 2050, 3050 и 4050.

#amd #видеокарты #интегрированная графика
Источник: wccftech.com
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