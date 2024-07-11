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Moleculo
Intel 310 станет новым 2-ядерным и 4-поточным процессором для платформы LGA 1700
Есть интегрированная графика UHD Graphics 710.

Intel выпустить ещё один 2-ядерный 4-поточный процессор начального класса для платформы LGA 1700, модель получила номер 310 и называется просто Intel 310, сообщает VideoCardz, процессор заметили в базе данных Geekbench.

Источник изображения: Geekbench

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Этот процессор не относится к линейкам Pentium или Celeron, поскольку компания отказалась от данных брендов, но является одним из их преемников, например, для LGA 1700 когда-то был выпущен Intel Pentium Gold G7400 с частотой до 3,7 ГГц, новинка же работает на частоте до 4,1 ГГц. Стоит напомнить, что ранее был выпущен Intel 300 – его частота достигает 3,9 ГГц.

Эти двухъядерные модели подойдут для простых маломощных ПК, для серьёзной работы они не подойдут, но для решения офисных задач, веб-сёрфинга – вполне. Для просмотра видео-контента эти процессоры тоже должны подойти, у них есть интегрированная графика UHD Graphics 710 – 16 блоков EU архитектуры Xe-LP, поддержка вывода изображения в режиме 5K 120 Гц, аппаратное декодирование современных форматов.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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