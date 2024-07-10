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Moleculo
AMD может выпустить мобильный процессор Ryzen 7 8745HS без NPU
Вероятно, более дешёвый аналог 8845HS.

По информации китайского блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) в социальной сети Weibo, компания AMD выпустит мобильный процессор семейства Hawk Point без нейронного блока NPU, передаёт Wccftech.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Предполагаемое название новой модели AMD Ryzen 7 8745HS и это должен быть аналог 8845HS, за исключением блока NPU, который задействован в 8745HS не будет. Таким образом, на рынке может появиться более доступная альтернатива 8845HS: 8-ядерный 16-поточный процессор с пиковой частотой выше 5 ГГц и интегрированной графикой RDNA 3 с количеством вычислительных блоков Compute Unit, равным 12.

Несмотря на популярность и повсеместное внедрение различных приложений на базе искусственного интеллекта (ИИ), не всем пользователям это интересно, кроме этого, во многие ноутбуки устанавливается дискретная графика, которая при необходимости может использоваться для ускорения ИИ нагрузок, предлагая гораздо более высокую производительность, чем NPU. Также стоит отметить, что производительность NPU в процессорах Hawk Point недостаточна для Microsoft Copilot+ PC: требуется не менее 40 TOPS, а NPU на базе архитектуры XDNA первого поколения выдают до 16 TOPS.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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