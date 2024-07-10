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Moleculo
Базовая частота GeForce RTX 5090 может быть близка к 2,9 ГГц
А реальная частота в благоприятных рабочих сценариях может превысить 3 ГГц.

По слухам с китайского форума ChipHell, будущий флагман NVIDIA в игровой линейке GeForce RTX 50 будет работать на ещё более высоких частотах, чем текущий RTX 4090, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Пользователь под псевдонимом panzerlied, известный своими инсайдами, сообщил, что базовая частота графического процессора потенциальной RTX 5090 будет находиться на уровне около 2,9 ГГц. Это почти что 600-мегагерцовый прирост относительно RTX 4090, базовая частота которой согласно спецификациям 2,23 ГГц. Звучит невероятно. В этом поколении видеокарты NVIDIA разгоняли до 3 ГГц, однако это была пиковая частота, которая наблюдалась в благоприятных сценариях, а теперь инсайдеры обещают базовую частоту на уровне 2,9 ГГц, значит реальная частота должна быть ещё выше и превышать 3 ГГц.

Официальной информации о видеокартах NVIDIA следующего поколения практически нет. По слухам, первые модели GeForce RTX 50 появятся в этом году – это могут быть RTX 5090 и 5080, причём первая ожидается с очень необычной конструкцией из нескольких печатных плат и, что удивительно, компактным двухслотовым воздушным кулером. Точные характеристики флагманской RTX 5090 неизвестны, видеокарте приписывают графический процессор GB202, в котором всего будет 192 блока SM и поддержка 512-битной шины памяти, но вряд ли игровая карта получит полностью разблокированный GPU. Что касается памяти, считается, что это будет 28 ГБ GDDR7 с 448-битной шиной.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50
Источник: videocardz.com
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