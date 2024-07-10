А реальная частота в благоприятных рабочих сценариях может превысить 3 ГГц.

По слухам с китайского форума ChipHell, будущий флагман NVIDIA в игровой линейке GeForce RTX 50 будет работать на ещё более высоких частотах, чем текущий RTX 4090, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

реклама

Пользователь под псевдонимом panzerlied, известный своими инсайдами, сообщил, что базовая частота графического процессора потенциальной RTX 5090 будет находиться на уровне около 2,9 ГГц. Это почти что 600-мегагерцовый прирост относительно RTX 4090, базовая частота которой согласно спецификациям 2,23 ГГц. Звучит невероятно. В этом поколении видеокарты NVIDIA разгоняли до 3 ГГц, однако это была пиковая частота, которая наблюдалась в благоприятных сценариях, а теперь инсайдеры обещают базовую частоту на уровне 2,9 ГГц, значит реальная частота должна быть ещё выше и превышать 3 ГГц.

Официальной информации о видеокартах NVIDIA следующего поколения практически нет. По слухам, первые модели GeForce RTX 50 появятся в этом году – это могут быть RTX 5090 и 5080, причём первая ожидается с очень необычной конструкцией из нескольких печатных плат и, что удивительно, компактным двухслотовым воздушным кулером. Точные характеристики флагманской RTX 5090 неизвестны, видеокарте приписывают графический процессор GB202, в котором всего будет 192 блока SM и поддержка 512-битной шины памяти, но вряд ли игровая карта получит полностью разблокированный GPU. Что касается памяти, считается, что это будет 28 ГБ GDDR7 с 448-битной шиной.