Перечислено шесть моделей разного класса.

Обновление широко известной утилиты CPU-Z раскрыло наименования некоторых будущих процессоров Intel семейств Arrow Lake и Lunar Lake, сообщает VideoCardz. Стоит напомнить, что ранее Intel изменила брендинг, новые процессоры компании выпускаются под брендами Core и Core Ultra, для настольной серии процессоров такой подход будет применён впервые с серией Arrow Lake. Что касается конкретных наименований, CPU-Z получил поддержку следующих процессоров Arrow Lake: Core Ultra 9 285K и 275K, Core Ultra 7 265K и 255, Core Ultra 5 245K и 240.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Вероятно, перечисленные модели появятся в продаже первыми. Процессоры “K” с разблокированным множителем определённо попадут в стартовую линейку, модели с заблокированным множителем обычно выпускались позже, однако теоретически ничто не мешает компании выпустить пару-тройку востребованных моделей раньше, удовлетворив спрос потребителей в среднем ценовом сегменте, которым не нужен разгон. Из списка такими моделями являются Core Ultra 7 255 и Core Ultra 5 240.

Источник изображения: CPU-Z

Процессоров Intel Core Ultra 3 в списке CPU-Z нет. Есть разные слухи по поводу линейки начального класса для будущей платформы LGA 1851. Так, недавно инсайдер утверждал, что Intel может выпустить просто Intel Core 3, которые архитектурно будут близки к процессорам Meteor Lake, а не Arrow Lake. До этого высказывались предположения, что процессоры Raptor Lake тоже можно “переделать” под новый сокет, размеры LGA 1700 и 1851 совпадают.

Разработчики CPU-Z не уточнили количество ядер перечисленных процессоров, так что в этом вопросе остаётся ориентироваться на слухи и утечки, согласно которым максимальное количество ядер в будущей серии не изменится: флагманы Core Ultra 9 по-прежнему будут предлагать 24-ядра в конфигурации 8P+16E, Core Ultra 7 останутся 20-ядерными 8P+12E, топ среднего класса Core Ultra 5 245K будет доступен в конфигурации 6P+8E, а, вероятно, самый доступный процессор среднего класса, Core Ultra 5 240, в конфигурации 6P+4E.

Источник изображения: VideoCardz

Наименования процессоров в серии Intel Lunar Lake были раскрыты ранее, всего насчитывается девять моделей с одним процессором класса Core Ultra 9, моделью 288V. По предыдущим слухам, это будет единственный процессор в линейке, которому лимит мощности PL1 повысят до уровня PL2, также модель будет предлагать более высокие частоты.