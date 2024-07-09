Это должно упростить процесс интеграции в игры.

Сегодня компания AMD в рамках своей инициативы GPUOpen выпустила набор разработки FidelityFX SDK 1.1 для широкой публики, сообщает TechPowerUp. Это обновление включает в себя исходный код технологии масштабирования FSR 3.1, что должно облегчить разработчикам игр понимание этой технологии, сделав её интеграцию в игры проще.

реклама

Для работы FSR 3.1, как минимум, требуются видеокарты из серий не старше AMD Radeon RX 5000 или NVIDIA GeForce RTX 20, а рекомендованными являются видеокарты Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30, либо более новые. Владельцы совместимых видеокарт получают полные возможности FSR 3.1 с масштабированием и генерацией кадров и это является одним из главных преимуществ этой технологии, поскольку конкурирующая NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров работает только на видеокартах RTX 40-й серии.

AMD FSR 3.1 создан на основе FSR 3 и содержит обновления для более качественного масштабирования изображения. Как объясняют в TechPowerUp, главным преимуществом FSR 3 была генерация кадров, основная технология масштабирования была перенесена из FSR 2.2, в FSR 3.1 внимание сосредоточено на дальнейшем повышении качества масштабирования, а также внедрены новые настройки апскейлера, включая режим сглаживания, аналогичный NVIDIA DLAA.