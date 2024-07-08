Новые архитектуры ядер ожидаются в моделях Core Ultra 5, 7 и 9.

Ранее ходили слухи, что в будущей линейке процессоров Intel Arrow Lake модели начального класса если и появятся, то не будут основаны на новой архитектуре. Эта информация снова была озвучена инсайдером @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ), сообщает Wccftech.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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По данным инсайдера, на настольной платформе Intel LGA 1851 могут появиться процессоры Core Ultra 3 или Core 3, но не с ядрами Lion Cove и Skymont – новые архитектуры будут прерогативой моделей Core Ultra 5, 7 и 9. Что касается Core (Ultra) 3 для LGA 1851, ранее считалось, что эти модели могут быть переделанными под новый сокет процессорами Raptor Lake Refresh, теперь же есть информация, что это могут быть адаптированные процессоры Meteor Lake или новые, несколько изменённые модели, но с ядрами Redwood Cove.

Звучит вполне правдоподобно, ведь Meteor Lake и LGA 1851 совместимы, кроме того, если верить прошлым слухам, на каком-то этапе разработки в Intel планировали представить новую настольную платформу именно с процессорами Meteor Lake.

В линейке процессоров Intel Core i3 вот уже несколько поколений наблюдается застой. Начиная с Core 12-го поколения и вплоть до 13- и 14-го поколения чипы Core i3 имели только 4 P-ядра с поддержкой Hyper-Treading (HT). По слухам, в настольных Arrow Lake не будет включён HT, а также не будет встроенного NPU, поэтому, если для новых Core (Ultra) 3 будут использовать чипы Meteor Lake, это, вероятно, будут модели с сочетанием P- и E-ядер, а также отключённым NPU.