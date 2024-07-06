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Moleculo
Первые видеокарты AMD Radeon RX следующего поколения могут представить на CES 2025
Со слов инсайдера, это будут старшие модели на базе Navi 48.

Первые видеокарты AMD Radeon RX следующего поколения могут представить на выставке CES 2025, которая пройдёт 7…10 января, сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи от блогера @Kepler_L2 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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По информации блогера, это будут видеокарты на базе старшего чипа под кодовым названием Navi 48, младшие решения на базе чипа Navi 44 могут появиться по втором квартале следующего года, вероятно, когда конкурент, компания NVIDIA, представит видеокарты GeForce RTX 50 среднего класса.

Сопоставление графических процессоров и видеокарт различного класса на их основе.
Источник изображения: VideoCardz

AMD не делала никаких официальных заявлений относительно видеокарт Radeon RX следующего поколения. Если верить слухам, появившимся в Сети ранее, с новой серией видеокарт, предположительно Radeon RX 8000, компания не будет нацелена на флагманский сегмент: в традиционной растеризации производительность будет примерно на уровне текущих флагманов, но ожидаются различные оптимизации и серьёзное обновление блоков трассировки лучей со значительным повышением производительности. Также ходили слухи, что компания сосредотачивает усилия на разработке новой графической архитектуры с нуля.

#amd #видеокарты #amd radeon rx 8000
Источник: videocardz.com
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