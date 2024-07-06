Процессоры ожидают этой осенью.

Будущая линейка AMD 3D V-Cache процессоров для настольных ПК Ryzen 9000X3D на старте будет насчитывать три модели, объём кэш-памяти в которых не изменится, по сравнению с предыдущим поколением X3D-процессоров, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

реклама

Если верить слухам, AMD выпустит 16-, 12- и 8-ядерные процессоры 3D V-Cache. Презентацию ожидают осенью, точные даты неизвестны, как и порядок выпуска этих процессоров на рынок. В серии Ryzen 7000X3D сначала появились 16- и 12-ядерные варианты, но на этот раз всё может быть по-другому, компания, похоже, хочет быстрее выпустить 3D V-Cache новинки, поэтому не исключено, что вся тройка появится одновременно или с небольшой разницей во времени.

Скорее всего, новые чипы сохранят применяемую ранее схему именования, поэтому можно ожидать, что 16-ядерный флагман будет называться Ryzen 9 9950X3D, 12-ядерная модель Ryzen 9 9900X3D, а 8-ядерная – Ryzen 8 9800X3D. В соответствии со сказанным выше, 9950X3D и 9900X3D должны получить по 128 МБ кэш-памяти 3-го уровня, суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня этих процессоров составит 144 и 140 МБ соответственно. Модель 9800X3D должна получить 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня, 104 МБ суммарно с кэш-памятью 2-го уровня.

Ранее источники Wccftech сообщили ресурсу о поддержке процессорами AMD Ryzen 9000X3D полноценного разгона.