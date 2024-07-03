Ноутбуки получили корпус из алюминиевого сплава.

RedMagic представила на презентации в Китае игровой ноутбук Titan 16 Pro, сообщает FoneArena со ссылкой на объявление компании в социальной сети Weibo. Ноутбук оснащается 16-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Заявлен 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3, поддержка NVIDIA G-SYNC, отклик 3 мс (GtG).

Источник изображения: RedMagic

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Будет доступно три конфигурации с процессором Intel Core i9-14900HX и графикой NVIDIA: GeForce RTX 4060 или 4070 мощностью до 140 Вт. Говорится о наличии режима «Пробуждение» с повышением мощности до 195 Вт, скорее всего, речь идёт об общей мощности, распределяемой между центральным и графическим процессором. В остальном: 16 или 32 ГБ DDR5 SO-DIMM, терабайтный накопитель (в ноутбуке два слота M.2 2280 PCIe 4.0 x4), Thunderbolt 4, HDMI 2.1 FRL, слот для SD-карт UHS-II, аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч и 100-ваттная быстрая зарядка.

Источник изображения: RedMagic

В числе других особенностей: FHD+ камера, два динамика DTS X Ultra, два массива микрофонов, полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и RGB подсветкой, синхронизация подсветки RedMagic Light Sync, сенсорная панель из стекла, поддержка Wi-Fi 6E.

Отдельного внимания заслуживает корпус, говорится, что он выполнен из авиационного алюминиевого сплава, прошёл многоступенчатую обработку, включая пескоструйную, а покрывает его водоотталкивающий слой из перфторполиэфира. Толщина ноутбука 23,9 мм, а вес — 2,4 кг. Воздуховоды в корпусе оснащены металлической пылезащитной сеткой.

Ноутбуки будут поставляться с предустановленной Windows 11 Home и набором фирменного ПО, включая Player One для соединения экранов, проецирования экрана, совместного использования файлов и другого.