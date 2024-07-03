Доля пользователей с игровыми контроллерами растёт.

Valve не прекращает улучшать поддержку контроллеров в Steam и в рамках недавних обновлений предоставила данные о популярности различных контроллеров на ПК, сообщает TweakTown. По данным компании, за период с 2018 года ежедневная доля игровых сессий с контроллерами выросла в три раза: с 5% до 15%. Среди пользователей Steam лидируют контроллеры Xbox с долей 59%. Следом идут контроллеры PlayStation с долей 26% — это больше, чем ожидалось, учитывая, что внедрение поддержки контроллеров Xbox началась гораздо раньше. Доля контроллера Steam Deck — около 10%.

Источник изображения: Kamil S, Unsplash

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Valve работала с Sony над улучшением поддержки контроллеров PlayStation, включая новые DualSense Edge. Будущие контроллеры для PlayStation от сторонних производителей тоже будут поддерживаться в Steam. Что касается Xbox, разработан специальный драйвер для улучшения поддержки контроллеров Xbox One, включая Elite. Valve также обновила режим Big Picture, изменив дизайн пользовательского интерфейса для настройки контроллера в соответствии с тем, что доступен на Steam Deck, и одновременно с этим расширила ассортимент инструментов, доступных в конфигураторе.

Благодаря поддержке более чем 300 контроллеров уходят времена, когда клавиатура и мышь были доминирующими устройствами ввода для игр на ПК. Недавно Valve подтвердила заключение партнёрского соглашение с японской компанией HORI, результатом стал новой контроллер HORIPAD для Steam. В Японии он появится этим летом, о глобальном запуске информации пока нет.