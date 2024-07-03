Она состоится через две недели.

ASUS планирует провести 17 июля презентацию новых ноутбуков с процессорами AMD Ryzen AI 300, сообщает Wccftech со ссылкой на объявление, которое появилось в китайской социальной сети Weibo. Официально точная дата начала продаж новых ноутбуков не называлась, однако, по слухам и наблюдениям за каталогами различных интернет-магазинов, первые новинки за рубежом станут доступны 28 июля.

Источник изображения: ASUS в Weibo

реклама

ASUS готовит достаточно широкий ассортимент новых ноутбуков, включая модели в сериях ProArt, Zenbook и ROG. Так, ROG Zephyrus G16 (GA605) с 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 будет доступен в различных конфигурациях с дискретной графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4070 и оперативной памятью LPDDR5X-7500 объёмом до 32 ГБ. Этот ноутбук также может похвастаться OLED дисплеем 2,5K 240 Гц, системой охлаждения с тремя вентиляторами и жидким металлом в качестве термоинтерфейса. Также представят геймерские ноутбуки в серии TUF Gaming, 16- и 14-дюймовые модели с видеокартами RTX 4070 и 4060 соответственно, 2,5K дисплеями 165 Гц.

В линейке ASUS ProArt планируются 16- и 13,3-дюймовые ноутбуки с 4K и 3K OLED дисплеями соответственно. Серия в первую очередь ориентирована на создателей контента, в числе её отличий от других моделей не только более продвинутые дисплеи: доступны конфигурации с большим объёмом оперативной памяти, более ёмкими накопителями, также можно отметить более широкий набор портов ввода-вывода и наличие карт-ридера. Также у ASUS есть новый ноутбук Zenbook S 16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, OLED дисплеем 3K и интегрированной графикой Radeon 890M.