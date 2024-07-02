Ноутбук оснащается двумя 14-дюймовыми экранами с разрешением 1920×1200 пикселей.

Стали известны подробности о двухэкранном ноутбуке от ACEMAGIC. После первоначального анонса модель переименовали, сообщает VideoCardz. Ноутбук получит обозначение не Z1A, как планировалось первоначально, а X1. Что касается аппаратной платформы, она не самая современная: ноутбук или одну из его конфигураций планируют оснастить 15-ваттным процессором Intel Core i7-1255U (Alder Lake-U), который сочетает P и E-ядра по формуле 2+8, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и терабайтным твердотельным накопителем M.2 NVMe с поддержкой PCIe Gen 3.

Источник изображения: ACEMAGIC

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Что касается основной особенности ACEMAGIC X1, ноутбук оснащается двумя 14-дюймовыми экранами с разрешением 1920×1200 пикселей. Судя по изображениям, второй экран крепится к первому шарнирами на левой грани. Его теоретически можно поворачивать на 360 градусов: дополнительный экран можно развернуть к себе, либо, например, чтобы он был виден собеседнику напротив.

Источник изображения: ACEMAGIC

ACEMAGIC X1 позиционируется как бизнес-ноутбук для работы в многозадачном режиме: видеоконференции, презентации, работа с документами и данными. Цены пока не уточняются.

В VideoCardz также напоминают, что компания GPD тоже планирует выпустить ноутбук с двумя экранами. Согласно имеющейся информации, эта система будет оснащена гораздо более продвинутым оборудованием, а значит должна быть заметно дороже. GPD DUO предложит два OLED экрана, новейший процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами Zen 5/5c.