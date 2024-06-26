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Moleculo
AMD представит технологию нейро-блочного сжатия текстур
Сжатие текстур с использованием нейронных сетей.

Похоже, AMD работает над технологией сжатия текстур с использованием нейронных сетей и собирается рассказать о своих наработках 2 июля, в презентации под названием «Нейро-блочное сжатие текстур» (Neural Texture Block Compression).

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Одна из целей разработки — уменьшение объёма данных. При этом отмечается, что реализация будет достаточно простой, а значит больше шансов на успешную популяризацию. Тем не менее, неизвестно, на какой стадии разработки находится компания и как планирует реализовывать новые возможности: будут ли они встроены в драйвер или со стороны разработчиков потребуется интеграция в игры и приложения. Открытый исходный код или включение технологии в программный стек FidelityFX, вероятно, повысит шансы на популяризацию новых технологий среди разработчиков.

В прошлом году NVIDIA представила похожую технологию в одной из своих исследовательских работ, сообщает ViceoCardz. Компания предложила «Нейронное сжатие текстур материалов с произвольным доступом» (Random-Access Neural Compression of Material Textures), которое, согласно статье, позволит нейронным алгоритмам увеличить разрешение в четыре раза по сравнению с методами блочного сжатия. Неизвестно о применении данной технологии в какой-либо игре.

Ожидается, что в будущем нейронные сети будут играть всё большую роль в играх. Недавно генеральный директор NVIDIA намекнул, что в будущих версиях DLSS искусственный интеллект могут начать использовать для улучшения качества внутриигровых материалов и объектов, масштабировать текстуры, повышать качество моделей.

#amd #видеокарты #технологии
Источник: videocardz.com
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