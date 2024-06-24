Дизайн вдохновлён гоночными автомобилями.

Компания Kingston представила комплекты памяти FURY Renegade RGB Limited Edition DDR5, которые ранее были показаны на выставке Computex 2024, сообщает TechPowerUp. Дизайн модулей комплекта Limited Edition вдохновлён гоночными автомобилями: теплораспределитель сочетает обтекаемые формы с агрессивной ярко-красной накладкой, часть радиатора стилизована под карбон. В верхней части конструкции располагается RGB полоса, состоящая из 12 светодиодов — фирменное программное обеспечение Kingston FURY CTRL позволит настроить световые эффекты, которых насчитывается 18 видов.

Источник изображения: Kingston

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На момент написания комплекты памяти Kingston FURY Renegade RGB Limited Edition доступны только в одной варианте: суммарным объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ), скоростью 8000 МТ/с и задержками CL36-48-48 при напряжении 1,45 В. На модули также записаны Intel XMP 3.0 профили DDR5-7200 и 6400 с меньшими таймингами. Как отмечается, модули были тщательно протестированы на новейших платформах Intel, таких как Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh.

Цену компания не раскрыла.