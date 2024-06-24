Компания Kingston представила комплекты памяти FURY Renegade RGB Limited Edition DDR5, которые ранее были показаны на выставке Computex 2024, сообщает TechPowerUp. Дизайн модулей комплекта Limited Edition вдохновлён гоночными автомобилями: теплораспределитель сочетает обтекаемые формы с агрессивной ярко-красной накладкой, часть радиатора стилизована под карбон. В верхней части конструкции располагается RGB полоса, состоящая из 12 светодиодов — фирменное программное обеспечение Kingston FURY CTRL позволит настроить световые эффекты, которых насчитывается 18 видов.
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На момент написания комплекты памяти Kingston FURY Renegade RGB Limited Edition доступны только в одной варианте: суммарным объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ), скоростью 8000 МТ/с и задержками CL36-48-48 при напряжении 1,45 В. На модули также записаны Intel XMP 3.0 профили DDR5-7200 и 6400 с меньшими таймингами. Как отмечается, модули были тщательно протестированы на новейших платформах Intel, таких как Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh.
Цену компания не раскрыла.