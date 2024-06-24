Как и ранее, первыми появятся модели с разблокированным множителем.

По информации ресурса Benchlife, запуск серии мобильных процессоров Intel Core Ultra 200V состоится в промежутке между 17 и 24 сентября, перед мероприятием Intel Innovation 2024, где компания должна полноценно представить уже настольные процессоры Core Ultra 200 с чипсетами 800 серии для новых материнских плат LGA 1851.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Начало продаж первых разблокированных (K) настольных процессоров серии Intel Core Ultra 200 и материнских плат на флагманском чипсете Z890 ожидается через месяц после презентации, т.е. в конце октября. Заблокированные для разгона процессоры и варианты с пониженным TDP представят на CES 2025 вместе с платами начального и среднего класса H810 и B850, утверждают в Benchlife.

График презентаций и запусков на ближайшее время составили в VideoCardz, не все даты подтверждены официально, но, если верить недавним утечкам из каталогов различных интернет-магазинов, ожидать стоит следующего: