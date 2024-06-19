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Moleculo
Colorful представила материнскую плату Intel B760 с сетевой картой 10G
Специальная материнская плата для интернет-кафе.

У компании Colorful есть большой ассортимент материнских плат Intel, включая такие серии, как CVN, Meow, BattleAx и iCafe. В серию iCafe входят специальные решения для интернет-кафе, которые очень популярны в Китае. Компания ищет способы заинтересовать владельцев интернет-кафе и разрабатывает платы, которые предлагали бы полезные возможности. Так, новинка iCafe B760M-PLUS MAX D5 V20 считается первой платой этого класса, поддерживающей работу в сети 10G через разъем SFP+, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

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Зачастую в интернет кафе загрузка игр и программного обеспечения на отдельные ПК происходит с локального сервера, где хранятся все необходимые дистрибутивы, готовые для быстрого развёртывания. Учитывая объёмы современных игр, загрузка файлов по сети может быть достаточно долгой, поэтому очевидно — чем больше скорость, тем лучше. Причём скорость загрузки 10 Гбит/с (или 1,25 ГБ/с) — это по-прежнему намного медленнее скорости записи современных твердотельных накопителей.

Источник изображения: Colorful

В остальном плату характеризуют как решение начального уровня в формате Micro-ATX, которое не рассчитано на разгон, но разрабатывалось с учётом требований к повышенной надёжности и долговечности. Используется 14-фазная схема питания со сборками DrMOS на 65 А и охлаждением с 6-мм тепловой трубкой, 6-слойная печатная плата, компоненты серверного класса. Плата легко справится с мощными процессорами Intel Core i7.

#intel #colorful
Источник: videocardz.com
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