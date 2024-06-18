Новинки всё чаще замечают в каталогах интернет магазинов.

В отсутствии официальной информации о дате начала продаж и ценах процессоров AMD Ryzen нового поколения остаётся лишь наблюдать за изменениями на сайтах крупных интернет магазинов, чем и занимаются различные блогеры, инсайдеры и датамайнеры.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Накануне настольные Ryzen 9000 заметили в каталогах нескольких ритейлеров, сегодня уже появились и ноутбуки с процессорами Ryzen AI 300, причём некоторые магазины указывают даты начала продаж, правда неизвестно, насколько правдива данная информация.

Источник изображения: BestBuy, VideoCardz

VideoCardz со ссылкой на ряд источников сообщает, что в каталогах таких зарубежных интернет магазинов, как BestBuy и B&H PhotoVideo, уже можно найти новинки, включая ноутбук ASUS Zenbook S 16 с процессором AMD Ryzen 9 365 и флагманский 16-ядерный настольный процессор Ryzen 9 9950X.

Источник изображения: B&H PhotoVideo, VideoCardz

Если верить представленной информации, ноутбук ASUS появится в продаже 15 июля, а Ryzen 9 9950X — в последний день июля, 31 числа. В стартовом составе Ryzen 9000 четыре процессора, кроме уже упомянутого флагмана это 6-ядерный Ryzen 5 9600X, 8-ядерный Ryzen 7 9700X и 12-ядерный Ryzen 9 9900X.