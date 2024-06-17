Цены близки к стартовым серии Ryzen 7000.

Настольные процессоры AMD Ryzen 9000 нового поколения с ядрами Zen 5 начали появляться на сайтах интернет магазинов в преддверии начала продаж. В частности, флагманский AMD Ryzen 9 9950X заметили на сайте компании Canada Computers с ценой 839 канадских долларов, что ниже рекомендуемой розничной цены AMD Ryzen 9 7950X в 939 канадских долларов, однако последний в настоящее время продаётся ритейлером по цене 719 канадских долларов, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Помимо Canada Computers, на сайте Bermorzone, ритейлера из Филиппин, также появились процессоры AMD Ryzen 9000, цены следующие:

По слухам, цены на процессоры AMD Ryzen 9000 будут аналогичны стартовым ценам процессоров Ryzen 7000. Указанные ритейлерами цены более или менее подтверждают это, тем не менее, доверять предварительным ценам не стоит.

На данный момент AMD официально не подтвердила цены процессоров AMD Ryzen 9000, огласив лишь их основные характеристики и начало продаж в июле.