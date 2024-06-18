На выбор три цвета и два варианта раскладки.

Logitech представила Keys-To-Go 2, ультрапортативную беспроводную Bluetooth клавиатуру для планшетов, мобильных устройств и ноутбуков, сообщает TechPowerUp. Тонкая и лёгкая конструкция делает клавиатуру удобной для транспортировки, встроенная крышка при этом обеспечивает защиту от повреждений и загрязнений. В продаже появятся варианты Keys-To-Go 2 в сиреневом (Lilac), бледно-сером (Pale Grey) и графитовом (Graphite) цветах с двумя разными раскладками: универсальной (Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, iOS и macOS) и специальной для устройств Apple (iPadOS, iOS и macOS).

Источник изображения: Logitech

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Покупателям, которых интересуют вопросы экологии, будет приятно знать, что в Keys-To-Go 2 присутствуют детали из переработанного пластика: 36% в клавиатурах бледно-серого и графитового цвета, 33% в клавиатуре сиреневого цвета. Помимо этого, при производстве алюминиевых деталей использовались возобновляемые источники энергии, а бумажная упаковка производится из сырья FSC-сертифицированных лесов и других контролируемых источников.

За рубежом продажи Keys-To-Go 2 начинаются в этом месяце, в США рекомендованная розничная цена клавиатуры составит 79,99 долларов.