Раздражающий баннер может появиться в будущих релизных версиях браузера.

Microsoft тестирует в Edge новый баннер, который будет рекомендовать пользователям выбрать этот веб-браузер в качестве приложения по умолчанию, сообщает Windows Latest. Баннер начали тестировать какое-то время назад и сейчас он стал доступен большему количеству тестировщиков, что намекает на возможность его скорого появления и в релизной версии. Если Edge не выбран в качестве приложения по умолчанию, баннер будет появляться при каждом запуске браузера, даже при открытии в нём документов, например, PDF.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Баннер сообщает, что использование Edge в качестве браузера по умолчанию может помочь защитить от фишинга и различных атак, также предусмотрено две кнопки: принять предложение и отложить решение. В первом случае от пользователя потребуется двойное подтверждение, включая выбор браузера в настройках Windows. Когда точно новый баннер добавят в релизную версию, неизвестно.

Новый баннер в Microsoft Edge. Источник изображения: Windows Latest.

Также в Windows Latest сообщают о появлении в Edge рекомендаций на основе искусственного интеллекта, Microsoft планирует использовать ChatGPT для формирования предложений, которые будут отображаться под строкой поиска.