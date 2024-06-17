Прирост производительности в некоторых играх может быть двукратным.

Эмулятор игровой консоли PlayStation 3 под названием RPCS3 после очередного обновления стал заметно быстрее работать на компьютерах с не самыми производительными процессорами. Так, дополнительные оптимизации в версии эмулятора v0.0.32-16614 обеспечивают примерно двукратный прирост производительности в Demon's Souls и где-то на треть повышают частоту кадров в Persona 5 на системе с 4-ядерным 4-поточным процессором, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Andreas Haslinger, Unsplash

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Новая версия от 15 июня уже доступна для загрузки на официальном сайте RPCS3. Проект стартовал ещё в 2011 году и с тех пор добился большого прогресса. На момент написания эмулятор способен запускать более 2500 игр для PS3 (69,17%). Например, пятая номерная часть популярной гоночной серии Gran Turismo работает на современных компьютерах через эмулятор RPCS3 с частотой кадров до 60 FPS. Команда RPCS3 также параллельно работает над эмулятором PlayStation 4 — RPCSX.