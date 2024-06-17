Похоже, что акция всё-таки временная.

В VideoCardz обратили внимание на то, что цена видеокарты Moore Threads MTT S80 в Китае опустилась до 1299 юаней — это около 178 долларов США, в то время как на старте видеокарта продавалась по цене около 350 долларов. Тем не менее, специалисты ресурса не могут рекомендовать данную видеокарту к приобретению. Хотя в Moore Threads за последнее время заметно улучшили программное обеспечение для своих графических решений, в играх видеокарта по-прежнему предлагает производительность начального уровня при заметно более высоком энергопотреблении, чем у конкурирующих решений. Да и список официально поддерживаемых игр остаётся невелик: всего лишь 42 наименования.

Источник изображения: Manuel, Unsplash (отредактировано)

реклама

По мнению VideoCardz, первое поколение графических процессоров Moore Threads, а именно MTT S80 и MTT S70, интересно с архитектурной точки зрения. Так, MTT S80 — флагманская видеокарта, имеющая 4096 ядер MUSA, тактовую частоту графического процессора 1,8 ГГц и вычислительную производительность на операциях FP32 до 14,4 терафлопс.

Источник изображения: VideoCardz

Видеокарта оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддерживает декодирование AV1. Также технически сейчас это единственная игровая видеокарта на рынке, поддерживающая интерфейс PCIe Gen5. Возможно, видеокарты смогут заинтересовать профессионалов и коллекционеров. К слову, подробный обзор Moore Threads MTT S80 и MTT S70 выходил на YouTube канале PRO Hi-Tech.