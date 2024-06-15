Это серия, известная в Китае под названием Rising Phoenix (кит. 凤凰涅槃).

XFX выпустила для западного рынка аналоги флагманских видеокарт Rising Phoenix (кит. 凤凰涅槃) со съёмными магнитными вентиляторами, которые ранее были представлены в Китае. Видеокарты представлены под названиями MERCURY MagAir и QICKSILVR MagAir. Как сообщает VideoCardz, они уже появились на торговых площадках в США:

XFX QICKSILVER MagAir Radeon RX 7800 XT 16 ГБ (RX-78TMAIRW9): 549,99 долларов США.

XFX QICKSILVER MagAir Radeon RX 7800 XT 16 ГБ (RX-78TMAIRF9): 549,99 долларов США.

XFX MERCURY MagAir Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ (RX-79XMAIRB9): 999,99 долларов США.

Источник изображений: XFX, VideoCardz

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К особенностям видеокарт этой серии относятся: продвинутая система охлаждения с крупным радиатором и испарительной камерой, термопрокладки Honeywell PTM 7950 с фазовым переходом и, как уже отмечалось выше, съёмные вентиляторы на магнитах. Также стоит отметить алюминиевый бэкплейт, изготовленный методом литья под давлением.

Продажи видеокарт за рубежом начнут 18 июня.