По сравнению с серией Ryzen 7000, прежний уровень TDP остался только у Ryzen 9 9950X, остальные настроены на работу при меньших значениях.

Корпоративный вице-президент и генеральный менеджер AMD Дэвид Макафи (David McAfee) в интервью Tom’s Hardware попытался объяснить, почему в новой линейке настольных процессоров Ryzen 9000 у большинства представленных моделей с индексом X снизился TDP.

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Так, 6- и 8-ядерные Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X настроены на 65 Вт. В серии Ryzen 7000 такой уровень TDP имеют базовые модели, в то время как X настроены на работу при более высоких значениях 105 Вт. Основной посыл таков: процессоры обеспечивают большую производительность без увеличения энергопотребления и тепловыделения, — передаёт VideoCardz. В частности, упоминались энергоэффективность, тепловая эффективность крышки, способность процессора стабильнее удержать частоты и т.д.

«…Все эти изменения являются довольно значительными по сравнению с предыдущими небольшими шагами и стартами. Мы откатились по TDP, потому что оказалось, что наши восемь ядер настолько хороши, что более высокий TDP нам не нужен…», — Дэвид Макафи, AMD.

Возвращаясь к сравнению обычных процессоров AMD Ryzen 9000 и Ryzen 7000X3D, специалист подтвердил, что 3D V-Cache модели в играх быстрее, однако преимущество не будет значительным, процессоры Ryzen 9000 будут достаточно близки к Ryzen 7000X3D.

Продажи процессоров AMD Ryzen 9000 должны начаться в следующем месяце, компания представила четыре модели: 16-, 12-, 8- и 6-ядерную. Цены не назывались. Что касается Ryzen 9000X3D, их разработка подтверждена официально, а вот сроки презентации неизвестны. По слухам, в сентябре новые 3D V-Cache модели могут анонсировать или даже представить с последующим началом продаж.