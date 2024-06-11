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Moleculo
Упоминание тестовых плат и графического процессора AMD Navi 48 (RDNA 4) заметили в Сети
Похоже, компания AMD начала отправку в тестовые лаборатории ранних образцов.

Похоже, компания AMD начала отправку в тестовые лаборатории ранних образцов эталонных плат, графических процессоров RDNA 4 и видеокарт следующего поколения. Об этом сообщает Wccftech, ссылаясь на записи в реестре отгрузочных документов на сайте nbd.ltd: в реестре обнаружили несколько записей, в которых упоминается графический процессор Navi 48 XTX, компания Samsung, четыре платы, дата производства и другая информация.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Видеокарта была произведена во втором квартале 2024 года, это совсем новая плата, а отметка REVB-PRE у графического процессора указывает на чип степпинга A0 — т.е. это первая версия чипа. Упоминание Samsung может указывать на использование чипов памяти производства этой компании, также она может упоминаться как производитель графического процессора, объясняют в Wccftech.

Источник изображения: Wccftech, nbd.ltd

По слухам, Navi 48 — это старший из двух графических процессоров RDNA 4, о которых на данный момент известно. Другой GPU классом ниже — это Navi 44. Поддержка графических процессоров Navi 48 и 44 уже реализуется компанией в различном программном обеспечении, первый и его варианты включены в семейство под кодовым названием GFX1201, а Navi 44 и варианты — в семейство GFX1200.

Источник изображения: Wccftech, nbd.ltd

AMD не раскрывает подробности о своей будущей линейке игровых видеокарт, что вызывает сомнения в отношении их появления в этом году. Из той информации, что озвучивают инсайдеры и датамайнеры, будущая линейка Radeon RX 8000 по производительности в традиционной растеризации останется на уровне текущей серии RX 7000, но за счёт архитектурных улучшений ожидается повышение производительности в трассировке лучей. В таком случае наиболее вероятно, что видеокарты продолжат использовать память GDDR6, с другой стороны, специалисты AMD недавно отмечали, что с нетерпением ждут возможность использовать новую память GDDR7 в своих продуктах, пишет Wccftech.

#amd #видеокарты #amd rdna 4 #amd radeon rx 8000
Источник: wccftech.com
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